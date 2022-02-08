Скопье, 8 февраля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Саля 7 февраля сообщил о том, что в страну прибыли 250 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer. Вакцины стали подарком итальянского правительства.

Mos.ru Вакцина

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По словам Сали, передача вакцин произошла посредством международного механизма COVAX при поддержке Детского фонда ООН. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По словам Сали, в среду, 9 февраля, в страну прибудет еще одна партия вакцин от коронавируса. Смертность среди пациентов с COVID-19 остается высокой — за день регистрируют 20−40 смертей.