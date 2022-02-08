Куала-Лумпур, 8 февраля, 2022, 06:05 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 11 034 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

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При этом 10 957 случаев связаны с распространением инфекции на территории страны, остальные заболевшие прибыли в Малайзию из-за рубежа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 2 925 254. Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 32 043 человека.

В настоящее время на малайзийской территории числится 74 561 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 135 пациентов находятся в палатах интенсивной терапии. Отмечается, что к 8 февраля полностью вакцинацию в Малайзии прошли 78,8% жителей.