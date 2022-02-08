Веллингтон, 8 февраля, 2022, 05:41 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 202 случая локального заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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Уточняется, что из них 119 выявили в городе Окленде, где располагается крупнейший очаг распространения инфекции. Остальных заболевших зафиксировали в близлежащих населенных пунктах. Также 63 носителя SARS-CoV-2 въехали на новозеландскую территорию из-за границы. Власти связывают рост заболеваемости COVID-19 в Новой Зеландии с распространением штамма «Омикрон» и призывают граждан ревакцинироваться.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом только один пациент находится в тяжелом состоянии. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 17 876 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 различных штаммов.