Лондон, 8 февраля, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Великобритания намерена усилить военное присутствие в Эстонии и на севере Европы, а также изучает возможность направить на Юго-Восток континента дополнительные боевые корабли и самолёты. Это следует из авторской статьи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, вечером 7 февраля опубликованной газетой The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

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По словам Джонсона, в настоящее время Лондон готовится усилить размещённый в Эстонии многонациональный батальон НАТО, находящийся под британским командованием. Также будет увеличен вклад страны в учения Объединённых экспедиционных сил, в которых под командованием Великобритании участвуют подразделения из десяти североевропейских и скандинавских стран. Но севером Европы интересы Лондона не исчерпываются.

Борис Джонсон «Мы рассматриваем возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу».

Премьер-министр объясняет эти планы необходимостью противодействовать якобы планируемому Россией вторжению на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что Соединённое Королевство намерено дать России дипломатические гарантии того, что НАТО является по своей сути оборонительным альянсом.