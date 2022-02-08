Берлин, 8 февраля, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер позитивно оценил возможность присоединения Соединенных Штатов к переговорам по Украине в «нормандском формате». Об этом он заявил в интервью FUNKE.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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По его мнению, участие США в переговорах позволит более активно вовлечь в переговорный процесс Россию.

«Именно поэтому желательно привлечь Америку к «нормандскому формату» — как прямого участника или непрямого, неважно», — отметил он.

Ишингер добавил, что Германии стоит поставлять летальные вооружения Киеву. Он считает, что «сдерживание России» должно быть не только экономическим, но и военным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о якобы наличии военной угрозы для Украины со стороны России. Тогда главу немецкого правительства обеспокоили российские войска, проводящие учения на территории России. По его словам, это может создавать угрозу для безопасности Европы.