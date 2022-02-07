Вашингтон, 8 февраля, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Украина столкнулась с «военной угрозой и об этом нельзя молчать», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Он отметил, что в Берлине видят, сколько российских военных частей размещено на территории РФ рядом с границей РФ и Украины. По мнению канцлера, такая ситуация создает серьезную угрозу для безопасности европейского континента.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин заявил, что присутствие НАТО на Украине угрожает суверенитету и целостности России.