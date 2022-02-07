Чебоксары, 11 ноября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Федеральное правительство поддержало Чувашию и утвердило создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Новочебоксарске. По данным региональных властей, это позволить привлечь в экономику Чувашии не менее 15 млрд рублей инвестиций и создать свыше 1 тыс. рабочих мест. Ставка делается на дальнейшее развитие химической, перерабатывающей и пищевой промышленности, при этом также будут развиваться новые виды экономической деятельности. В правительстве подчёркивают, что в условиях санкций это станет одним из инструментов импортозамещения и поможет нарастить кооперационные связи с другими регионами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В ноябре председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании новой особой экономической зоны в моногороде Новочебоксарске. Это решение будет закреплено в трёхстороннем соглашении, которое планируется заключить в течение месяца между Минэкономразвития России, Кабинетом министров Чувашии и администрацией Новочебоксарска.

Соглашение предусматривает разработку и утверждение плана обустройства, материально-технического оснащения особой экономической зоны, прилегающей к ней территории и границ. Также будет утверждён порядок формирования наблюдательного совета ОЭЗ и показатели эффективности функционирования особой экономической зоны.

Помимо этого, готовится соглашение об управлении ОЭЗ. Его подпишут Минэкономразвития России и управляющая компания ООО «Фильтр 21», единственным учредителем которого является Чувашия в лице республиканского министерства экономического развития и имущественных отношений.

Общая площадь создаваемой особой экономической зоны составит 542 га. Как и в других подобных территориях, для резидентов будут действовать льготы — соответствующие документы готовятся.

По предварительным расчётам властей, присвоение статуса ОЭЗ даст возможность привлечь в экономику Чувашии в 2022–2027 годы не менее 15 млрд рублей инвестиций (12,8 млрд рублей без НДС), позволит создать более 1 тыс. новых рабочих мест, развить новые виды деятельности.

Ожидается, что объём выручки якорных резидентов составит 107,96 млрд рублей, а в бюджеты всех уровней дополнительно поступит 4,3 млрд рублей.

«С учётом современных реалий создание ОЭЗ приобретает очень весомое значение. В условиях санкционного давления это один из ключевых инструментов для развития собственных производств и импортозамещения. Также это поддержание социальной стабильности на территории Новочебоксарска, создание 1086 новых рабочих мест, привлечение инвестиций, появление новых производств, что в целом позволит улучшить экономическую ситуацию республики», — говорят в минэкономразвития Чувашии.

«Создание особой экономической зоны «Новочебоксарск» благоприятствует социально-экономическому развитию Чувашской Республики и города Новочебоксарска за счет привлечения инвестиций в развитие региональных проектов химической, деревообрабатывающей, пищевой и смежных высокотехнологичных отраслей», — отметил вице-премьер — министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов.

В частности, планируется производство химических продуктов (полилактид, гидрохлорит кальция), продуктов деревообработки (древесноволокнистые плиты), пищевых продуктов (мука из зерновых культур, макаронные, хлебобулочные, кондитерские изделия и продукция мясокомбината).

В настоящее время соглашения о реализации инвестиционных проектов подписаны с пятью резидентами. Пилотным резидентом является ООО «Группа Оргсинтез», которое планирует производство гипохлорита кальция — реагента в золотодобыче и химводоподготовке, крайне востребованного в России. Другие резиденты — общества с ограниченной ответственностью «Био Планета», «Партвуд», «Звениговский» и «Стар Нафта».

В минэконразвития Чувашии подчёркивают, что не только республика получит социально-экономический эффект от создания ОЭЗ в Новочебоксарске. Это будет представлять экономический интерес и для соседних регионов.

«Создание преференциальных режимов позволяет сконцентрировать предприятия на одной территории, создавая синергетический эффект за счёт снижения издержек на содержание инфраструктуры. Однако в будущем эта синергия должна обрести ещё больший масштаб: переход от конкуренции между регионами к установлению кооперационных связей», — поясняют в министерстве.

Напомним, что 13 октября на заседании профильной межведомственной рабочей группы под руководством вице-премьера России Юрия Трутнева была одобрена заявка Чувашии по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новочебоксарск». Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков заявил, что проект соответствует установленным критериям, а предлагаемые инвестиционные проекты отмечены как высоко проработанные.

Ранее глава Чуваши Олег Николаев заявлял, что принятое решение стало результатом серьёзной подготовительной работы команды региона при поддержке федеральных органов власти. По его словам, устойчивое экономическое развитие моногорода Новочебоксарска будет обеспечено за счёт привлечения инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, создание преференциальных режимов предусмотрено индивидуальной программой социально-экономического развития Чувашии на 2020–2024 годы.