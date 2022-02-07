Белград, 8 февраля, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич надеется, что Россия и США смогут найти мирное решение в ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом он заявил 7 февраля в эфире канала Happy TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

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По словам президента Сербии, страна «достигнет больших результатов», и у людей появятся «большие надежды, для наших детей, для будущего здесь», если этому не помешает «большой мировой кризис».

Александр Вучич «Я верю, что русские и украинцы, то есть русские и американцы, найдут совместное решение, и решение будет мирным. И тогда я ни за что не опасаюсь, ни за будущее Сербии, ни за будущее континента».

При этом, подчеркнул Вучич, страна в настоящее время исходит «из самого плохого сценария», и старается обеспечить на этот случай резервы, в частности, запасая продовольствие.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Сербии 2 февраля заявил о том, что Сербия выступает за мирное урегулирование отношений между Россией и Украиной.

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