Вашингтон, 8 февраля, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Санкции, которые могут быть введены против России из-за ситуации с Украиной, стали одной из тем переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом глава Белого дома сообщил 7 февраля на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Кроме того, по словам американского лидера, стороны обсудили «тесное» сотрудничество Вашингтона и Берлина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники распространила информацию о том, что 15 февраля Олаф Шольц собирается прибыть в Россию с официальным визитом.