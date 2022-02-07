Вашингтон, 7 февраля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. США и Германия работают «в полном согласии друг с другом» над дальнейшим сдерживанием «российской агрессии в Европе», заявил 7 февраля американский президент Джо Байден на встрече с германским канцлером Олафом Шольцем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Байден «Германия является одной из ближайших союзниц Америки».

Также две страны вместе работают над вызовами, идущими от политики Китая, и над «стабильностью на Западных Балканах». Американский президент также упомянул такую общую задачу, как борьба «с изменением климата».