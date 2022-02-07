Скопье, 7 февраля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. В Северной Македонии 7 февраля в результате обследования 2790 образцов выявили 690 новых носителей коронавируса, при этом 94 человека заразились повторно, причем один человек заболел в третий раз. Также зарегистрировано 676 случаев выздоровления. За сутки в стране скончались 18 пациентов с COVID-19, зарегистрировано три произошедших ранее летальных исхода.

EfkoMKD Тетово. Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 278 872 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8599,257 956 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 12 317 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов. За выходные скончались 66 человек с COVID-19.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.