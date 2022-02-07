Стокгольм, 7 февраля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. С 9 февраля, когда будут сняты другие ковид-ограничения в Швеции, граждане стран Северной Европы, ЕС/ЕЭЗ могут въезжать в страну без любых ограничений. О радостной новости сообщила в интервью телеканалу SVT министр внешней торговли Анна Халлберг.

Pixabay.com Флаг Швеции

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«Это большое облегчение, не в последнюю очередь для наших граждан Северных стран, которые живут и работают вблизи наших границ», — подчеркнула Халлберг.

Решение о снятии ограничений было принято на заседании правительства.

«Решение правительства о полной отмене ограничений на въезд основано на оценке Агентства общественного здравоохранения Швеции, согласно которой в этом более нет необходимости», — отметила министр.

Однако, и на этом делается особенный акцент, все ограничения были отменены для граждан стран ЕС/ЕЭЗ. Все остальные иностранцы не могут въезжать в Швецию без особых причин до 31 марта 2022 года.