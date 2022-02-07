Женева, Швейцария, 7 февраля, 2022, 22:27 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 2 235 694 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 826 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 7 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 394 381 395 носителей вируса, подтверждено 5 735 179 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили США, Франция, Германия, Бразилия, Россия, Индия, Турция, Италия, Япония и Великобритания.