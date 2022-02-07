Рим, 7 февраля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. 11 февраля 2022 года будет отменено правило об обязательном ношении масок в общественных пространствах Италии под открытым небом, заявил в понедельник, 7 февраля, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

ИА REGNUM Маски

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Правила точно будут смягчены в так называемых «белых зонах» (регионах, где заражённых становится все меньше), но, возможно, новые нормы будут распространены сразу на всю территорию страны, добавил чиновник.

По данным на7 февраля, в Италии умерли149 097человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на326(днем ранее — на229). Число подтвержденных носителей выросло на41 247(днем ранее — на78 952). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 663 338 — более 19% населения страны. В настоящее время заражены1 990 701человек (на109 886 меньше, чем днем ранее). Показатель опустился ниже отметки в два миллиона впервые более чем за месяц. Две прививки от коронавируса сделали 48,4 миллионачеловек (более 80,4% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений.