Приштина, Сербия, 8 февраля, 2022, 21:49 — ИА Регнум. В Косово 8 февраля в результате исследования 5082 образцов выявили 787 носителей коронавируса. Признаны излечившимися 3613 человек, за сутки в крае скончались два пациента с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 220 069 случаев заражения, 195 021 пациент излечился, 3053 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже в течение нескольких месяцев среднесуточный показатель по смертности составляет меньше одного человека.

Число активных выявленных случаев заражения в последнюю неделю снизилось и составляет 20 995. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 808 830 человек, при этом произведено уже свыше 1 794 993 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 90 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.