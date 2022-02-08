Тирана, 8 февраля, 2022, 22:12 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 3379 человек выявили 841 новый случай заражения коронавирусом. Скончались шесть пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 1547. Об этом сообщило вечером 8 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Албания, Саранда

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 265 716 случаев заражения коронавирусом, 250 429 человек излечились, скончались 3393 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 130 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 11 894, это число резко сократилось. Около половины выявленных активных заражений — 4887 — приходится на Тирану. В стране с полуночи до 6 утра действует комендантский час.