Рим, 7 февраля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. В Италии в понедельник, 7 февраля, вступили в силу новые «антикоронавирусные» нормы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

«Антикоронавирусные сертификаты» для тех граждан, кто сделал три прививки, становятся бессрочными.

Период обязательного карантина для непривитых, контактировавших с зараженным гражданином, сокращен вдвое — до пяти дней.

По данным на7 февраля, в Италии умерли149 097человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на326(днем ранее — на229). Число подтвержденных носителей выросло на41 247(днем ранее — на78 952). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 663 338 — более 19% населения страны. В настоящее время заражены1 990 701человек (на109 886 меньше, чем днем ранее). Показатель опустился ниже отметки в два миллиона впервые более чем за месяц. Две прививки от коронавируса сделали 48,4 миллионачеловек (более 80,4% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений.