Дуда заявил, что пора укрепить восточный фланг НАТО
Брюссель, 7 февраля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. О необходимости укрепить восточный фланг НАТО заявил 7 февраля польский президент Анджей Дуда по итогам переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Дуда
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Заявив на пресс-конференции, что Россия якобы «расширяет своё военное присутствие» ближе к Восточной Европе, Дуда сказал:
«Я обратился к генеральному секретарю с предложением о том, что нам нужно укрепление на восточном фланге НАТО».
Он добавил, что необходимо направить дополнительные силы также в Прибалтику и в южную часть Европы, ведь укрепление «нужно на всём протяжении».