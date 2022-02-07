Брюссель, 7 февраля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. О необходимости укрепить восточный фланг НАТО заявил 7 февраля польский президент Анджей Дуда по итогам переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

Следите за развитием событий в трансляции: «"Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Заявив на пресс-конференции, что Россия якобы «расширяет своё военное присутствие» ближе к Восточной Европе, Дуда сказал:

«Я обратился к генеральному секретарю с предложением о том, что нам нужно укрепление на восточном фланге НАТО».

Он добавил, что необходимо направить дополнительные силы также в Прибалтику и в южную часть Европы, ведь укрепление «нужно на всём протяжении».