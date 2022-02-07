Рим, 7 февраля, 2022, 21:55 — ИА Регнум. По данным навечер понедельника, 7 февраля, в Италии умерли149 097человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на326(днем ранее — на229), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на41 247(днем ранее — на78 952).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 663 338 — более 19% населения страны. В настоящее время заражены1 990 701человек (на109 886 меньше, чем днем ранее). Показатель опустился ниже отметки в два миллиона впервые более чем за месяц.

Две прививки от коронавируса сделали 48,4 миллионачеловек (более 80,4% граждан страны).