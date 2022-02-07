Блинкен рассказал о планах военной помощи Украине
Вашингтон, 7 февраля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Помощь Украине со стороны Запада будет продолжаться, ведь этой стране нужно «защищать себя», сообщил 7 февраля журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Официальное интернет-представительство президента Украины
Встреча Владимира Зеленского с Энтони Блинкеном
«Мы продолжаем тесно работать с Конгрессом, а также союзниками и партнёрами, чтобы существенно увеличить объёмы помощи Украине и помочь ей подготовиться защищать себя».
Напоминая о том, что уже сделано для Киева, глава Госдепа упомянул $650 млн в качестве военной помощи, поставленной в прошлом году. Кроме того, Вашингтон разрешил своим союзникам поставлять на Украину военную технику производства США.
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Также, отмечает глава американской дипломатии, Пентагон развернул на европейской территории дополнительные силы, «чтобы укрепить восточный фланг НАТО».