Вашингтон, 7 февраля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Помощь Украине со стороны Запада будет продолжаться, ведь этой стране нужно «защищать себя», сообщил 7 февраля журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Энтони Блинкеном

Блинкен «Мы продолжаем тесно работать с Конгрессом, а также союзниками и партнёрами, чтобы существенно увеличить объёмы помощи Украине и помочь ей подготовиться защищать себя».

Напоминая о том, что уже сделано для Киева, глава Госдепа упомянул $650 млн в качестве военной помощи, поставленной в прошлом году. Кроме того, Вашингтон разрешил своим союзникам поставлять на Украину военную технику производства США.

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Также, отмечает глава американской дипломатии, Пентагон развернул на европейской территории дополнительные силы, «чтобы укрепить восточный фланг НАТО».