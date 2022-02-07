Москва, 7 февраля, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Возможно, Эммануэль Макрон будет обсуждать с Владимиром Путиным ряд непубличных предложений по поручению Джо Байдена. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 7 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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»Не исключено, что Байден дал поручения Макрону по конкретным пунктам переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном», — заявил эксперт.

Политолог допускает, что это могут быть пункты из непубличной повестки.

Эксперт напомнил, что ранее свой визит в Москву согласовывал с Макроном лидер Венгрии Виктор Орбан. «Потому французский лидер может и стать своеобразным «голубем мира», которому дарована роль отменить войну, проводимую не первый месяц американцами», — заключил Бредихин.

Напомним, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном в преддверии визита последнего в Россию.