Нью-Йорк, США, , 20:18 — REGNUM Положительный ответ получил после тестирования на COVID-19 российский постпред при ООН Василий Небензя, сообщили 7 февраля в пресс-службе дипмиссии РФ.

Василий Небензя Minpromtorg.gov.ru

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«Постпред находится на самоизоляции и вернётся к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными», — говорится в сообщении.

Добавим, что в российские дипломаты регулярно проходят тестирование на коронавирус.

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