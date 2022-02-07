Нью-Йорк, США, 7 февраля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Положительный ответ получил после тестирования на COVID-19 российский постпред при ООН Василий Небензя, сообщили 7 февраля в пресс-службе дипмиссии РФ.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

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"Постпред находится на самоизоляции и вернётся к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными», — говорится в сообщении.

Добавим, что российские дипломаты регулярно проходят тестирование на коронавирус.