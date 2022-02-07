Минск, 7 февраля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. «Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 февраля 2022 года, по предварительным данным, составили $8 523,8 млн (в эквиваленте)», — сообщает пресс-служба Нацбанка Белоруссии.

Szaaman Золото

Согласно опубликованным данным, за январь 2022 года золотовалютные резервы постсоветской республики удалось нарастить на $98,8 млн (+1,2%). На это благоприятно повлияло «поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

«При этом в январе правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 360 млн. долларов США. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее 7,0 млрд. долларов США», — сказано в официальном сообщении.

Читайте новости и аналитику сюжета: Экономический кризис в Белоруссии