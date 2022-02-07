Москва, , 18:39 — REGNUM В Москве 7 февраля начались переговоры президента России Владимира Путина и его коллеги из Франции Эммануэля Макрона.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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«Мы не встречались уже два года, и накопилось уже много вопросов, которые можно и нужно и обсуждать в прямом контакте», — сказал Путин.

Он отметил, что несмотря на отсутствие встреч контакты между странами не прерывались.

«У нас общая озабоченность за безопасность в Европе», — подчеркнул президент России.

Как ранее рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, основными темами разговора должна стать ситуация на Украине, а также гарантии безопасности для России в Европе.