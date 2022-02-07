Берлин, 7 февраля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В Германии за последние сутки зафиксировано 95 267 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 49 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 7 февраля Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

В палате интенсивной терапии

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За весь период с начала пандемии в Германии выявлено уже 11 117 857 носителей коронавируса, подтверждено, 118 766 случаев смерти от COVID-19. Излечились от заболевания более 8,1 миллиона человек.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии продолжает расти и достиг нового рекордного значения в 1426 случае на 100 000 человек.