Берлин, 7 февраля, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах предостерег от преждевременного ослабления ограничений по COVID-19, несмотря на то, что другие страны Европейского союза объявляют о постепенном снятии карантина, сообщает 7 февраля немецкий журнал Spiegel.

Карл Лаутербах

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«До сих пор наша стратегия работала успешно. Но если мы расслабимся слишком рано, мы поставим под угрозу наш собственный успех, рискуем создать новые опасные инфекции и можем продлить текущую волну», — сказал Лаутербах в интервью газете Bild am Sonntag.

Его комментарии были поддержаны вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком, который заявил газетам Funke Media Group: «Конечно, нам нужен план по смягчению ограничений, но этот план должен быть реализован в подходящее время».

Хабек отметил, что волна распространения штамма «Омикрон» еще не преодолена, и назвал причиной этого низкий уровень вакцинации в Германии по сравнению с другими европейскими странами.

Издание обращает внимание, что несколько европейских стран, включая Швецию, Данию и Норвегию, отменили все или большинство ограничений, введённых ранее в марках мер по сдерживанию пандемии.