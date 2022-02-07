Москва, 7 февраля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 7 февраля, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,45%, до 75,49 рубля. Евро теряет 0,59%, снижаясь до 86,42 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Деньги

«Сегодня российская валюта после небольшой заминке продолжила дорожать к доллару и евро. Война всё никак не начинается, несмотря на то, что Блумберг уже о ней торопливо объявил.

В Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным прилетел президент Франции Эммануэль Макрон. Зимняя Олимпиада в Пекине продолжается.

То есть, несмотря на всё новые вбросы западных политиков и СМИ, инвесторы всё меньше опасаются геополитических рисков.

Впрочем, это не означает, что боевые действия, как минимум на Донбассе, не начнутся — приготовления украинской стороны весьма энергичны.

Но пока этот фактор вынесен за скобки, хотя премия за риск в российских облигациях сохраняется. В остальном же ситуация благоприятна для рубля — все основные сырьевые товары, кроме недавно обновившей максимумы нефти, торгуются в плюсе.

В цены уже заложено предположение, что на заседании в ближайшую пятницу ЦБ РФ поднимет процентную ставку на 100 базисных пунктов.

Ну и Минфин РФ всё ещё не возобновил покупки валюты в рамках бюджетного правила, что также способствует укреплению рубля.

Впрочем, может возобновить уже в самое ближайшее время, так что оптимизм покупателей рубля будет в ближайшие дни снижаться», — пояснил эксперт.

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