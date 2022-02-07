Москва, , 13:07 — REGNUM Рубль 4 февраля еще немного продвинулся в северном направлении, вернув доллар к минимумам середины января в области 75,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня, 7 февраля, котировки слегка передвинули локальные минимумы, но не торопятся развивать медвежий импульс, расположившись в тесном диапазоне.

Перспективы дальнейшего роста российской валюты выглядят туманно. Во-первых, доллар перешел к росту после откровенно сильного отчета по рынку труда.

Неожиданно высокий показатель за январь в сочетании с мощным пересмотром предыдущего результата в сторону повышения создают условия для ожиданий более агрессивного повышения ставки ФРС в марте, сразу на 0,50% вместо 0,25%.

Это в свою очередь способствует укреплению USD через расширение дивергенции монетарной политики.

Во-вторых, геополитические риски вокруг ситуации с Украиной остаются повышенными, что продолжает сдерживать привлекательность отечественных активов в целом.

При этом в ближайшие дни не исключены новые поползновения рубля вверх за счет ожиданий очередного повышения ставки Банком России на предстоящем заседании 11 февраля.

Также медвежий потенциал «россиянина» сдерживают высокие цены на нефть, которые торгуются на новых максимумах 2014 года.

Впрочем, нефтяное ралли сейчас оказывает опосредованное влияние на рубль, поскольку во многом подпитывается той же геополитикой.

Иными словами, пара доллар/рубль может уйти под отметку 75 руб., но ненадолго и с последующим возобновлением роста.

Для долларовых быков первичной целью на данном этапе является уровень 76 руб., тогда как еще более значимый барьер для развития восходящего импульса проходит на отметке 77 руб.», — считает эксперт.

Читайте также: Курс доллара на Мосбирже упал до 75,66 рубля