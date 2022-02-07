Берлин, 7 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Переговоры на уровне советников в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) могут состояться в течение текущей недели, заявила 7 февраля журналистам на брифинге в Берлине представитель правительства ФРГ.

Petra B. Fritz Германия

«Подготовка [переговоров] еще идет, есть свидетельства, что они могли бы состояться на этой неделе», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе удалось оживить.

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