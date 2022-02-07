Пекин, 7 февраля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Кристина Резцова показала шестое время ходом в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 7 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Быстрее всех дистанцию прошла норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Завоевавшая золотую медаль представительница Германии Денизе Херрман показала на лыжне третье время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Резцова заняла девятое место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх.