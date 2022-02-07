Рига, , 15:26 — REGNUM Союзники должны сохранять единство и продолжать активно поддерживать Украину, об этом латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону перед его визитом в Москву. Об этом говорится в сообщении Кариньша в Twitter.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш Ieva Ābele, Saeima

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Глава правительства Латвии рассказал, что на выходных говорил по телефону с французским лидером, который собирается посетить Москву и Киев. В России Макрон встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Подчеркнул важность сохранения единства союзников, продолжения активной поддержки Украины, а также усиления присутствия НАТО в странах Балтии», — сообщил Кариньш.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние десять дней Путин и Макрон три раза говорили по телефону. Президент Франции заявил, что едет в Россию для недопущения «эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины».

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