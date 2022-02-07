Пекин, 7 февраля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова дисквалифицирована на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 7 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Просвирнову сняли с соревнований в четвертьфинальном забеге на 500 метров за нарушение правил после того, как судьи долго смотрели эпизод с контактом.

Победительницей забега стала представительница Италии Арианна Фонтана, которая показала результат 42,635 секунды. Также в полуфинал вышла российская спортсменка Елена Серёгина.

Отметим, что 24-летняя Просвирнова является пятикратной чемпионкой Европы, а также серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира.