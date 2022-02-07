Вашингтон, 7 февраля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию вокруг Украины. Об этом он сообщил 7 февраля в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Разговаривал с президентом Эрдоганом, чтобы обсудить наращивание Россией сил на Украине и вокруг нее», — написал он.

Столтенберг добавил, что поблагодарил Эрдогана «за активную поддержку и личное участие в поиске политического решения и приветствовал решительную практическую поддержку Турцией Украины».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток и поглощение бывших стран Варшавского договора и республик СССР является «историей большого успеха».

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