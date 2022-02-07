Москва, 7 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Госдуме считают очевидным, что Евросоюз продолжит продвигать санкционную политику.

Government.ru Вячеслав Никонов

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«Ясно, что Евросоюз не откажется от политики санкций. Нет никаких признаков, что они могут отменить хотя бы одну из них, а их достаточно много», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в телеграм-канале.

При этом парламентарию также очевидно, что ЕС понес не меньшие экономические потери, может быть, даже большие, чем Россия от этой политики санкций.

«Но ожидать, что европейские политики, а тем более Евросоюз в целом каким-то образом изменят свой общий взгляд на мир, было бы слишком наивно», — полагает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США и Европейский союз не могут определиться со списком компаний и продукции в пакете антироcсийских санкций в отношении России из-за возможного вторжения на Украину, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназвaнных европейских чиновников.