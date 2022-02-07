Москва, 7 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. У российских биатлонисток без Кристины Резцовой нет шансов завоевать медали на Олимпиаде в Пекине. Об этом 7 февраля заявил журналистам четырёхкратный чемпион мира, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.

Valeriy10f Владимир Драчёв

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«Женская команда — это просто какая-то катастрофа. Резцова — единственный спортсмен, внушающий надежду женскому биатлону», — сказал Драчёв.

По его словам, если из команды убрать Резцову, то у сборной не будет шансов на олимпийские медали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в индивидуальной гонке на Олимпиаде лучшей среди российских биатлонисток стала Резцова, которая заняла девятое место. Светлана Миронова стала 23-й, Евгения Буртасова — 77-й, Ульяна Нигматуллина — 78-й.