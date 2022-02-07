Рабат, 7 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Власти Марокко приняли решение об открытии воздушных границ страны, из-за улучшения эпидемиологической ситуации в мире. Об этом сообщает информационное агентство MAP News.

Volgograd.ru

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По данным журналистов, с понедельника, 7 февраля, страна открывается для пассажирских рейсов, а отели могут принимать иностранных туристов.

Прибывающие в Марокко иностранные граждане обязаны в течение 48 часов сдать ПЦР-тест и соблюдать ряд профилактических мер.

Решение о закрытии границ было принято властями Марокко в ноябре из-за распространения штамма «Омикрон» и всплеска заболеваемости COVID-19 в стране. Введённые властями ограничения привели к кризису в туристической отрасли, которая является важной частью экономики Марокко.