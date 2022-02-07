Пекин, , 14:41 — REGNUM Нидерландская конькобежка Ирен Вюст стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Об этом 7 февраля сообщает ИА REGNUM.

Конькобежный спорт Clément Bucco-Lechat

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На Играх в Пекине Вюст победила на дистанции 1500 метров, установив новый олимпийский рекорд — 1 минута 53,28 секунды. Второй стала японка Михо Такаги с отставанием 0,44 секунды, третьей — ещё одна представительница Нидерландов Антуанетта де Йонг.

Вюст выиграла свою пятую Олимпиаду и шестое золото. Ранее она побеждала на Играх в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.

Среди российских конькобежек лучшей в этой дисциплине стала Елизавета Голубева, которая заняла седьмое место. Евгения Лаленкова заняла девятое место, Елена Сохрякова — 22-е.