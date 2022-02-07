Киев, 7 февраля 2022, 14:14 — REGNUM Украина за последние месяцы получила поддержку западных стран на $1,5 млрд и более 1 тыс. тонн вооружения, заявил 7 февраля глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
Кулеба также выразил уверенность, что большое количество визитов иностранных делегаций в Киев якобы «сдерживает Россию».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред Донецкой Народной Республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что полученное от западных стран вооружение Киев стягивает к линии соприкосновения с Донбассом.
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