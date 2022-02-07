Таллин, 7 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось на 17% сравнении, достигнув нового рекордного негативного показателя за весь период пандемии. Об этом сообщил Департамент здоровья со ссылкой на собственные данные.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Так, с 31 января по 6 февраля 2022 года в Эстонии было выявлено 48 388 новых случаев заражения — неделей ранее это число составляло 41 167 человек.

Антирекорд по числу новых случаев заражения обновляется в Эстонии восьмую неделю подряд. В целом распространение коронавируса в Эстонии связано с появлением нового штамма «Омикрон».

В то же время, несмотря на быстрое распространение новой инфекции, число госпитализированных остается относительно стабильным. По положению на утро воскресенья, 6 января, в госпитализации нуждался 381 пациент с коронавирусом — на 69 больше, чем неделей ранее.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость составила 6 736 случаев на 100 000 населения, увеличившись с 4 927 неделей ранее.

Несмотря на антирекорд по числу ковид-заражений, правительство Эстонии приняло решение о постепенном снятии ковид-ограничений в стране.