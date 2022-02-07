Москва, 7 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Отношения между Россией и странами Запада остаются весьма напряжёнными. Главная причина такой напряжённости — ситуация вокруг Украины. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, нет ничего нового в плане темы гарантии безопасности для России, Запад предпочитает эту тему или не упоминать, или весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего нападения России на Украину».

«Поэтому, наверное, вряд ли можно говорить о каком-то затишье. Слышны только ежедневные заявления на этот счёт из США, из столиц европейских стран. Напряжённая атмосфера сохраняется», — подчеркнул Песков.

ИА REGNUM сообщало, президент РФ Владимир Путин принимает необходимые меры для обеспечения безопасности страны и соблюдения российских интересов, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте подробнее: Песков: Путин принимает меры для безопасности России