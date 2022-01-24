Москва, , 14:51 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин принимает необходимые меры для обеспечения безопасности страны и соблюдения российских интересов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Глава нашего государства как главнокомандующий и как тот человек, который определяет внешнюю политику нашей страны, он принимает необходимые меры для того, чтобы наша с вами безопасность была обеспечена, и для того, чтобы наши интересы были обеспечены», — сказал Песков.

Он напомнил, что именно Россия инициировала переговоры и консультации по гарантиям безопасности с Западом: «Мы ожидаем, что на этой неделе получим письменные ответы на наши предложения, которые призваны и способствуют тому, чтобы мы в дальнейшем избегали подобных напряженных ситуаций».