Джакарта, 7 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 26 121 случай заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 7 февраля в Индонезии выявлено 4 542 601 носитель коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 8577 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 191 604 человека.

За сутки от COVID-19 в Индонезии умерли 82 человека. Всего эпидемия унесла жизни 144 636 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо временно отложил рабочий визит за город из-за всплеска случаев заражения коронавирусом.