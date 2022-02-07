Москва, 7 февраля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не имеет права присваивать звания в вооружённых силах другой страны. Об этом 7 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос об ожидании президентом Белоруссии Александром Лукашенко звания полковника.

President.gov.by Александр Лукашенко

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«Потому что Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином Белоруссии, и это две разных страны, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — И президент Российской Федерации не имеет права присваивать воинские звания в вооружённых силах другого государства».

Песков также ответил на слова Лукашенко о том, что Путин взамен якобы мог получить звание генерала, а также на предположения о создании объединённого командования в Союзном государстве. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что не располагает подобной информации и никогда об этом не слышал.

«Скорее это была фигура речи», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава России Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника российской армии. При этом белорусский лидер посетовал, что глава Российского государства до сих пор своё обещание и не выполнил.