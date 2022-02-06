Минск, , 22:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава России Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника российской армии.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить — до сих пор не присвоил», — сказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Белорусский лидер подчеркнул, что речь идет о присвоении звания российской армии. На вопрос, как он себе представляет, чтобы президент независимого государства являлся полковником чужой армии, Лукашенко ответил, что «это его проблема».

«Пообещал — делай», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученый совет Киевского национального университета им. Шевченко в ходе тайного голосования лишил звания почётного доктора президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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