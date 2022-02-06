Минск, 6 февраля 2022, 22:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава России Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника российской армии.
Белорусский лидер подчеркнул, что речь идет о присвоении звания российской армии. На вопрос, как он себе представляет, чтобы президент независимого государства являлся полковником чужой армии, Лукашенко ответил, что «это его проблема».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученый совет Киевского национального университета им. Шевченко в ходе тайного голосования лишил звания почётного доктора президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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