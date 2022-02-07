Москва, , 10:56 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, рубль получает значимую поддержку, доллар уходит ниже 76 рублей. По данным на 10:35 по мск, курс доллара упал на 15 копеек, до 75,66 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Доллары George Carter

«Геополитические риски в связи с ситуацией вокруг Украины пока находятся в «замороженном» состоянии, не без дальнейшей эскалацией.

Но с другой стороны, инвесторы отмечают позитив в результате визита Владимира Путина в Китай, подписания соглашений по экономическим проектам и формирования близких политических позиций.

Поддерживают курс и новые рекорды нефти, котировки Brent достигли очередного годового максимума выше $93,50 за баррель.

Это происходит из-за повышения спроса при ограниченном предложении из-за сложностей восстановления добычи.

В то же время не стоит ожидать и значимого укрепления рубля, поскольку увеличение поступления валюты на рынок во многом компенсируется повышенными объёмами её покупки Минфином РФ по «бюджетному правилу».

Есть и некоторое укрепление доллара к основным валютам. В течение дня вероятно сохранится традиционное для понедельника «затишье» на рынках.

Важные события, новости и статистика не запланированы. Наиболее вероятный диапазон движения курса валют составляет 75,10−76,00 руб./доллар», — считает эксперт.

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