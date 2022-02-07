Ереван, 7 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 1631 исследование на коронавирус, из которых 4803 показали положительный результат. Об этом 7 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Всего в стране выявили 391 588 носителей коронавируса. Из них 352 985 справились с инфекцией, в том числе 2349 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находится 28 951 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9652 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 12 таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 6640 тестов на коронавирус 2467 были с положительным результатом. 2280 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали пять случаев смерти.