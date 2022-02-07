Санто-Доминго, 7 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Правительство Доминиканской Республики сегодня выразило свою озабоченность напряженной ситуацией в сфере безопасности в Восточной Европе. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Доминиканская Республика

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Согласно заявлению, опубликованному министерством иностранных дел страны, Доминиканская Республика считает, что «этот кризис влечет за собой риск перерастания в конфликт крупных масштабов, который может иметь тяжелые последствия для человечества».

Власти призвали своих союзников и друзей в Европе и Америке, особенно США и Россию, снизить напряженность, немедленно вывести военные силы в данном районе и искать мирное решение этого кризиса: «Важно помнить, что мир переживает беспрецедентный кризис. Более двух лет пандемии привели к гибели миллионов людей и невыразимым страданиям, нарушили глобальные цепочки поставок, породили инфляцию, дефицит и бедность».

В сообщении отмечается, что человечество сталкивается с серьезными вызовами, которые требуют, чтобы мировые лидеры не медлили с заключением договорённостей: «Мы должны заложить основы для устойчивого, справедливого, экологичного и инклюзивного восстановления после пандемии».

Подчёркивается, что конфликт такого масштаба, о котором пишут западные СМИ, усугубит существующие проблемы, создав препятствия для производства товаров и торговли, углубив неустойчивость экономики и бедность в десятках стран, зависящих от экспорта товаров и услуг, таких как туризм.

В МИД Доминиканы подчеркнули, что сейчас не время для сиюминутного, военного замысла, поскольку народы мира устали от конфликтов и разногласий, а также призвал Совбез ООН играть свою роль в качестве главного органа для обсуждения и продвижения вопросов, касающихся мира и безопасности, всегда стремясь к мирному решению разногласий между странами.