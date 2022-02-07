Сеул, 7 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал большее количество клиник присоединиться к борьбе со штаммом «Омикрон», поскольку в стране ежедневно выявляют рекордное количество инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

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Данное заявление глава государства сделал 7 февраля в ходе совещания по вопросам борьбы с пандемией.

По словам Мун Чжэ Ина, «бустерные» прививки, противовирусные препараты и более низкая степень тяжести заболевания при штамме «Омикрон» могут уменьшить опасность для населения.

Глава государства высказал предположение, что страна сможет преодолеть сложную эпидемическую ситуацию, если всё население будет выполнять рекомендации медиков. Он также акцентировал внимание на том, что штамм «Омикрон» может стать последним препятствием перед возвращением страны к обычной повседневной жизни.