Пекин, 7 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Решение о переносе начала матча между женскими сборными России и Канады по хоккею на Олимпийских играх было связано с вопросами тестирования спортсменок обеих команд на коронавирус. Об этом 7 февраля сообщили в Федерации хоккея России (ФХР).

Santeri Viinamäki Хоккей

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Отмечается, что решение было принято руководством Международной федерации хоккея (IIHF).

«Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира — до 9:00 по местному времени. Однако к назначенному времени начала матча (12:10) данные из лаборатории не поступили», — говорится в сообщении.

В связи с этим президент IIHF Люк Тардиф и принял решение о переносе начала игры на один час.

При этом российские хоккеистки узнали об этом решении на несколько минут позже своих канадских соперниц и уже успели выйти на лёд. Команде пришлось подчиниться требованиям организаторов и вернуться в раздевалку.

После этого представители обеих команд совместно с IIHF договорились об игре в масках. После второго периода результаты тестов поступили организаторам, и IIHF предложила сборным выйти на третий период без масок. Сборная России воспользовалась такой возможностью, а канадская команда доиграла встречу в масках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России проиграла Канаде со счётом 1:6. После матча стало известно, что три российские хоккеистки получили положительные результаты тестов на коронавирус. При этом одну из канадских спортсменок с положительным тестом отправили в гостиницу до начала матча.